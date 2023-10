Festival Inventerre : Sortie découverte de la biodiversité du plateau de Négron Col du Fanget, 04140 Auzet Auzet Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Auzet Festival Inventerre : Sortie découverte de la biodiversité du plateau de Négron Col du Fanget, 04140 Auzet Auzet, 8 octobre 2023, Auzet. Festival Inventerre : Sortie découverte de la biodiversité du plateau de Négron Dimanche 8 octobre, 11h30 Col du Fanget, 04140 Auzet Accès libre. Les alpages du plateau de Négron se situent au cœur du site Natura 2 000 « montagne de Val Haut-Clues de Barles-Clues de Verdaches ». Ils représentent

une diversité de milieux ouverts, très riche en biodiversité. Cette animation permettra d’approcher les habitats de prairies, pelouses, landes et toute la faune et la flore associée. RDV sur le parking du col du Fanget. Prévoir chaussures de randonnée pédestre et pique-nique tiré du sac. Tout public, dans la limite des places disponibles.

Durée : 2h30

Activité organisée par Provence Alpes Agglomération – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-de-la-biodiversite-du Col du Fanget, 04140 Auzet Col du Fanget, 04140 Auzet Auzet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-de-la-biodiversite-du »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-de-la-biodiversite-du »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:30:00+02:00 – 2023-10-08T14:00:00+02:00

2023-10-08T11:30:00+02:00 – 2023-10-08T14:00:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Auzet Autres Lieu Col du Fanget, 04140 Auzet Adresse Col du Fanget, 04140 Auzet Ville Auzet Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Col du Fanget, 04140 Auzet Auzet latitude longitude 44.32724;6.32812

Col du Fanget, 04140 Auzet Auzet Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzet/