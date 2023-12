Col Attitude : Col du calvaire – Lac Blanc Col du Calvaire Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

ORBEY Col Attitude : Col du calvaire – Lac Blanc Col du Calvaire Orbey, 9 juin 2024, Orbey. Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 08:00:00

fin : 2024-06-09 11:30:00 La montée vers le col du Calvaire à vélo depuis Orbey sur une route réservée aux cyclistes..

La montée vers le col du Calvaire à vélo depuis Orbey sur une route réservée aux cyclistes.

Les amoureux de la petite reine ont rendez-vous dimanche 09 juin 2024 de 8h à 11h30 pour une nouvelle montée sans voiture vers le Col du Calvaire. Col Attitude, Késako ? Tout comme les opérations « Cols Réservés » organisées dans les Alpes, la manifestation « Col Attitude » permet aux cyclistes de gravir en toute sécurité, les mythiques cols vosgiens le temps d’une matinée. C’est sous l’impulsion des structures Massif des Vosges et Alsace Destination Tourisme que la première édition, qui a réuni 7 cols, a vu le jour en 2022. Plusieurs manifestations Col Attitude sont déjà programmées de juin à septembre 2024. C’est la montée vers la station du Lac Blanc qui sera à l’honneur avec pas moins de 10 kilomètres fermés à la circulation automobile. Une ascension au rythme des tours de pédales, gratuite et sans inscription, ouverte à tous types de vélo (musculaire ou à assistance électrique, VTT, route, gravel). A l’arrivée, un carnet vous est offert, dans lequel vous pouvez faire tamponner les montées « Col Attitude » que vous avez réalisées. Un carnet rempli, c’est un cadeau garanti… Col Attitude, c’est une occasion unique pour profiter en toute tranquillité du cadre naturel des hauteurs d’Orbey. La route sera fermée du croisement route des basses huttes – route de Pairis jusqu’au Col du Calvaire. L’accès au Col du Calvaire sera possible depuis le Col de la Schlucht ou le Col du Bonhomme. La manifestation est organisée conjointement par la mairie d’Orbey, l’office de tourisme de la vallée de Kaysersberg et le syndicat mixte du Lac Blanc avec le soutien financier de la communauté de communes – vallée de Kaysersberg. EUR.

Col du Calvaire

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, ORBEY Autres Code postal 68370 Lieu Col du Calvaire Adresse Col du Calvaire Ville Orbey Departement Haut-Rhin Lieu Ville Col du Calvaire Orbey Latitude 48.13674151 Longitude 7.08640337 latitude longitude 48.13674151;7.08640337

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbey/