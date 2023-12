Journée découverte handiski Col du Calvaire Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

ORBEY Journée découverte handiski Col du Calvaire Orbey, 2 mars 2024 09:00, Orbey. Orbey,Haut-Rhin Journée porte ouverte pour découvrir le handiski en ski alpin..

2024-03-02 fin : 2024-03-02 16:00:00. EUR.

Col du Calvaire

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Open day to discover handiskiing in alpine skiing. Jornada de puertas abiertas para descubrir el handiski. Tag der offenen Tür, um das Handiskiing im alpinen Skisport zu entdecken. Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, ORBEY Autres Code postal 68370 Lieu Col du Calvaire Adresse Col du Calvaire Ville Orbey Departement Haut-Rhin Lieu Ville Col du Calvaire Orbey Latitude 48.1367544215271 Longitude 7.08640104103085 latitude longitude 48.1367544215271;7.08640104103085

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbey/