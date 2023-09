Apéro d’accueil sur les pistes Col du Calvaire Orbey, 12 février 2024, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Apéro de bienvenue matinal et ambiance conviviale avec l’équipe de l’office de tourisme..

2024-02-12 fin : 2024-02-12 12:00:00. EUR.

Col du Calvaire

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Morning welcome drink and friendly atmosphere with the tourist office team.

Una bebida de bienvenida por la mañana y un ambiente agradable con el equipo de la oficina de turismo.

Morgendlicher Begrüßungsaperitif und gemütliche Atmosphäre mit dem Team des Fremdenverkehrsamts.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg