Sortie nature d’Eco’DELS Col des Tentes (RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur) Gavarnie-Gèdre, 31 août 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Nous proposons une sortie en fin d’après-midi pour aller voir les marmottes se coucher et profiter des derniers thermiques de la journée pour voir les rapaces nous survoler avant de profiter du coucher de soleil et du lever de lune car c’est la pleine lune..

2023-08-31 15:00:00 fin : 2023-08-31 22:30:00. EUR.

Col des Tentes (RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur) GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



We suggest a late afternoon outing to watch the marmots go to bed and take advantage of the last thermals of the day to see the birds of prey fly over us before enjoying the sunset and moonrise as it is a full moon.

Sugerimos una salida a última hora de la tarde para ver acostarse a las marmotas y aprovechar las últimas térmicas del día para ver sobrevolar a las rapaces antes de disfrutar de la puesta de sol y la salida de la luna al ser luna llena.

Wir schlagen einen Ausflug am späten Nachmittag vor, um die Murmeltiere beim Schlafengehen zu beobachten und die letzte Thermik des Tages zu nutzen, um die Raubvögel über uns kreisen zu sehen, bevor wir den Sonnenuntergang und den Mondaufgang genießen, denn es ist Vollmond.

Mise à jour le 2023-08-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65