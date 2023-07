Opération « col réservé » aux cyclistes col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors, 16 septembre 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme

Amis cyclistes : rendez-vous le 16 septembre 2023 pour gravir le col de Rousset en toute sérénité ! La RD 518 sera fermée à la circulation motorisée entre Chamaloc et le col de Rousset, de 9h15 à 12h30..

2023-09-16 09:15:00 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

col de Rousset

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cyclists: see you on September 16, 2023 to climb the Col de Rousset in complete peace of mind! The RD 518 will be closed to motorized traffic between Chamaloc and the Col de Rousset, from 9.15am to 12.30pm.

Ciclistas: ¡nos vemos el 16 de septiembre de 2023 para subir el Col de Rousset con toda tranquilidad! La RD 518 se cerrará al tráfico motorizado entre Chamaloc y el Col de Rousset, de 9h15 a 12h30.

Radfahrerfreunde: Treffen Sie sich am 16. September 2023, um den Col de Rousset in aller Ruhe zu erklimmen! Die RD 518 wird zwischen Chamaloc und dem Col de Rousset von 9:15 Uhr bis 12:30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

