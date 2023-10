La migration des oiseaux sur le col de PRAT DE BOUC Col de Prat de Bouc Albepierre-Bredons Catégories d’Évènement: Albepierre-Bredons

Cantal La migration des oiseaux sur le col de PRAT DE BOUC Col de Prat de Bouc Albepierre-Bredons, 8 octobre 2023, Albepierre-Bredons. La migration des oiseaux sur le col de PRAT DE BOUC Dimanche 8 octobre, 08h00 Col de Prat de Bouc sans inscription Dans le cadre des journées européennes sur la migration des oiseaux (Eurobirdwatch 2023), des bénévoles de l’antenne Cantal de la LPO AuRA vous invitent à participer à l’observation et le comptage des oiseaux sur le col de Prat de Bouc, proche de la commune d’Albepierre Bredons. Comme chaque année, plusieurs milliers d’oiseaux empruntent cette voie de migration afin de rejoindre leurs quartiers d’hiver. Si les conditions météorologiques sont favorables, nous baserons le point d’observation et de comptage sous le Puy de la Jambe, au niveau du panneau n°9 de la piste de ski “Les Moutons”. Il n’y a pas réellement d’horaires car tout dépendra des flux des migrateurs. Vous pouvez venir et repartir à l heure que vous voulez et apporter votre pique-nique si vous le souhaitez. Pensez à vous munir d’une paire de jumelles. Prévoir une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à des conditions météorologiques changeantes et parfois difficiles. Possible annulation de l’évènement en cas de mauvais temps. + d’infos auprès de Thierry Roques au 06-73-34-60-01

Sans inscription.

RDV : Sur le col de Prat de Bouc, après la commune d’Albepierre Bredons (en venant de Murat). Point d’observation et de comptage sous le Puy de la Jambe, au niveau du panneau n°9 de la piste de ski “Les Moutons”. Col de Prat de Bouc 15300 Albepierre-Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

