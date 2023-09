Festival TRAFIK* | Hanami, Les amours perdues Col de Pouthet Eymet, 1 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Une petite maison à l’abandon, qui n’abrite plus que le passé, des vies invisibles, des fantômes oubliés. Une terre où les volcans font semblant de dormir. Une femme étrangère au monde. Un homme étranger à lui-même. Entre les deux ce dont ils ont rêvé ou qui a disparu peut-être. Un enfant se rappelle. Hanami. J’observe les cerisiers en fleurs et je crois que je pourrais pleurer. Et quand les fleurs tombent puis sont tombées, je comprends que je suis devenu ces fleurs et ce cerisier et les cerises à venir.

17h : Cérémonie du thé, suivie du spectacle / Pot après la représentation avec la présence de la librairie La Mauvaise Herbe.

En collaboration avec le Col de Pouthet et l’association les amis de Sally la salamandre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Col de Pouthet Jean Blanc Pouthet Ouest

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A small, abandoned house, home to nothing but the past, invisible lives, forgotten ghosts. A land where volcanoes pretend to sleep. A woman alienated from the world. A man a stranger to himself. In between, what they dreamed of, or perhaps what has disappeared. A child remembers. Hanami. I look at the cherry blossoms and think I might cry. And when the blossoms fall and then have fallen, I understand that I have become these blossoms and this cherry tree and the cherries to come.

5pm: Tea ceremony, followed by the show / Post-show drinks with La Mauvaise Herbe bookshop.

In collaboration with the Col de Pouthet and the association les amis de Sally la salamandre.

Una pequeña casa abandonada, hogar de nada más que el pasado, vidas invisibles y fantasmas olvidados. Una tierra donde los volcanes fingen dormir. Una mujer alienada del mundo. Un hombre que es un extraño para sí mismo. Y en medio, las cosas con las que soñaron, las cosas que pueden haber desaparecido. Un niño recuerda. Hanami. Miro los cerezos en flor y creo que podría llorar. Y cuando las flores caen y han caído, me doy cuenta de que me he convertido en estas flores y en este cerezo y en las cerezas que vendrán.

17.00 h: Ceremonia del té, seguida del espectáculo / Copas después del espectáculo con la librería La Mauvaise Herbe.

En colaboración con el Col de Pouthet y la asociación les amis de Sally la salamandre.

Ein kleines, verlassenes Haus, das nur noch die Vergangenheit beherbergt, unsichtbare Leben, vergessene Gespenster. Ein Land, in dem die Vulkane so tun, als würden sie schlafen. Eine Frau, die der Welt fremd ist. Ein Mann, der sich selbst fremd ist. Dazwischen das, wovon sie geträumt haben oder was vielleicht verschwunden ist. Ein Kind erinnert sich. Hanami. Ich beobachte die Kirschblüte und denke, ich könnte weinen. Und wenn die Blumen fallen und dann gefallen sind, verstehe ich, dass ich zu diesen Blumen und diesem Kirschbaum und den kommenden Kirschen geworden bin.

17 Uhr: Teezeremonie, gefolgt von der Aufführung / Pot nach der Aufführung mit der Anwesenheit der Buchhandlung La Mauvaise Herbe.

In Zusammenarbeit mit dem Col de Pouthet und dem Verein les amis de Sally la salamandre.

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides