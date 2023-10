LA FÔRET EN AUTOMNE Col de Miral sur la D182 Cassagnoles, 8 octobre 2023, Cassagnoles.

Cassagnoles,Hérault

La Maison de l’abeille, avec Au Cœur del Bosc et TBT au sein du collectif Pol’En, vous invite ce dimanche 8 pour voir la forêt d’automne, pour écouter et participer aux échanges menés par Tim Laville. Les habitants, animaux et végétaux, les récoltes possibles seront au centre des discussions ; repas partagé.

C’est au col du Miral au dessus de Saint André, pas bien loin de Mancès et de Cassagnoles..

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Col de Miral sur la D182

Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie



The Maison de l’abeille, with Au C?ur del Bosc and TBT as part of the Pol’En collective, invites you this Sunday 8th to see the autumn forest, listen to and take part in discussions led by Tim Laville. Inhabitants, animals and plants, and possible harvests will be at the center of discussions; lunch will be shared.

It’s at the Col du Miral above Saint André, not far from Mancès and Cassagnoles.

La Maison de l’abeille, con Au Cœur del Bosc y TBT como parte del colectivo Pol’En, le invita a venir a ver el bosque de otoño el domingo 8, y a escuchar y participar en los debates dirigidos por Tim Laville. Los debates se centrarán en los habitantes del bosque, los animales y las plantas, así como en las posibles cosechas, y habrá una comida compartida.

La cita es en el Col du Miral, por encima de Saint André, cerca de Mancès y Cassagnoles.

Das Maison de l’abeille lädt Sie zusammen mit Au C?ur del Bosc und TBT im Rahmen des Kollektivs Pol’En am Sonntag, den 8. Oktober ein, den Herbstwald zu sehen, zu hören und an den Gesprächen unter der Leitung von Tim Laville teilzunehmen. Die Bewohner, Tiere und Pflanzen, die möglichen Ernten werden im Mittelpunkt der Gespräche stehen; gemeinsames Essen.

Der Ort liegt am Col du Miral oberhalb von Saint André, nicht weit von Mancès und Cassagnoles entfernt.

