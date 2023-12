Descente aux flambeaux des moniteurs Col de Merdassier Manigod Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Manigod Descente aux flambeaux des moniteurs Col de Merdassier Manigod, 31 décembre 2023, Manigod. Manigod Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:15:00

fin : 2023-12-31 Venez à la rencontre de nos moniteurs ESF de Manigod pour que vos enfants profitent d’une descente aux flambeaux féérique..

Venez à la rencontre de nos moniteurs ESF de Manigod pour que vos enfants profitent d’une descente aux flambeaux féérique. .

Col de Merdassier Route du col de Merdassier

Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme de Manigod Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Manigod Autres Code postal 74230 Lieu Col de Merdassier Adresse Col de Merdassier Route du col de Merdassier Ville Manigod Departement Haute-Savoie Lieu Ville Col de Merdassier Manigod Latitude 45.861208 Longitude 6.416908 latitude longitude 45.861208;6.416908

Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manigod/