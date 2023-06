SENTIER DES MINES, PIQUE NIQUE ET VISITE DE LA MINE ET DU MUSÉE Col de Mandray Fraize, 19 juillet 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Venez découvrir lors d’une randonnée de 6km (parcours vallonné, peu difficile) les traces des mines d’argent du petit village de La Croix-Aux-Mines et du travail des mineurs tout au long de cette balade. pique nique aux produits du terroir bio et locaux confectionné par mes soins puis visite de la mine et du musée pour découvrir au plus près la vie et le travail des mineurs de l’ époque.

Affaires à prévoir: un sac à dos léger de randonnée pour la journée , vêtements et chaussures de randonnée adaptés à la météo du jour, une gourde ou bouteille d’ eau (minimum 1L/personne), kway ou veste de pluie si mauvaise météo annoncée.

Inscriptions à l’Office de Tourisme (minimum 3 jours avant). Rendez vous au parking situé en haut du col de Mandray.. Tout public

Mercredi 2023-07-19 à 09:15:00 ; fin : 2023-07-19 17:00:00. 35 EUR.

Col de Mandray Parking

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Come and discover the traces of the silver mines of the small village of La Croix-Aux-Mines and the work of the miners during this 6km hike (hilly, not too difficult). Picnic with local and organic products prepared by myself, then visit the mine and the museum to find out more about the life and work of the miners of the time.

What to bring: a light hiking backpack for the day, hiking clothes and shoes suited to the day’s weather, water bottle (minimum 1L/person), kway or rain jacket in case of bad weather.

Registration at the Tourist Office (minimum 3 days in advance). Meet at the parking lot at the top of the Col de Mandray.

Venga a descubrir los vestigios de las minas de plata del pueblecito de La Croix-Aux-Mines y el trabajo de los mineros durante este paseo de 6 km (accidentado, sin demasiada dificultad). Picnic con productos ecológicos y locales preparados por mí mismo, después visita la mina y el museo para saber más sobre la vida y el trabajo de los mineros de la época.

Lo que hay que llevar: una mochila de senderismo ligera para el día, ropa y calzado de senderismo adecuados para el tiempo del día, botella de agua (mínimo 1L/persona), kway o chubasquero si se prevé mal tiempo.

Inscripción en la Oficina de Turismo (mínimo 3 días de antelación). Encuentro en el aparcamiento de la cima del Col de Mandray.

Entdecken Sie auf einer 6 km langen Wanderung (hügelige Strecke, nicht sehr schwierig) die Spuren der Silberminen des kleinen Dorfes La Croix-Aux-Mines und die Arbeit der Bergleute auf dieser Wanderung.

Mitzubringen sind: ein leichter Wanderrucksack für den Tag, Wanderkleidung und -schuhe, die dem Wetter angepasst sind, eine Trinkflasche (mindestens 1 Liter pro Person), Regenjacke oder Regenjacke, falls schlechtes Wetter vorhergesagt wird.

Anmeldung im Tourismusbüro (mindestens 3 Tage vorher). Treffpunkt: Parkplatz am oberen Ende des Col de Mandray.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES