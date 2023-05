Balade contée à deux voix Col de la Schlucht, 9 juillet 2023, Soultzeren.

Soultzeren,Haut-Rhin

A partir de l’exposition « Mémoires de nos Réserves », une rencontre originale entre science et imaginaire (ra)contée sur les chemins de la Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimlé.

Par Emmanuelle Hans, conservatrice de la Réserve Naturelle et Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 16:30:00. EUR.

Col de la Schlucht

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



Based on the « Memories of our Reserves » exhibition, an original encounter between science and the imaginary, (re)told on the paths of the Frankenthal-Missheimlé Nature Reserve.

By Emmanuelle Hans, Nature Reserve Curator, and Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne.

Basado en la exposición « Recuerdos de nuestras reservas », un original encuentro entre la ciencia y el imaginario (re)contado en los senderos de la Reserva Natural de Frankenthal-Missheimlé.

A cargo de Emmanuelle Hans, conservadora de la Reserva Natural, y Etienne Brandt, guía de montaña y narrador.

Ausgehend von der Ausstellung « Mémoires de nos Réserves », eine originelle Begegnung zwischen Wissenschaft und Fantasie (ra)contée auf den Wegen des Naturreservats Frankenthal-Missheimlé.

Von Emmanuelle Hans, Konservatorin des Naturschutzgebiets, und Etienne Brandt, Accompagnateur Conteur en Montagne (Begleiter von Geschichtenerzählern in den Bergen).

