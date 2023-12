Sorties raquette – Soirée du réveillon en raquettes avec animation accordéon (Nouveauté) Col de la Schlucht Munster, 31 décembre 2023, Munster.

Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 23:59:00

De quoi débuter une nouvelle année hors du commun..

Après une balade d’environ 2h00, profitons d’une soirée raquette-raclette sous yourte avec animation accordéon par Joseph. Vers minuit, nous ouvrirons le Champagne pour fêter le nouvelle année ensemble! De quoi débuter une nouvelle année hors du commun.

Difficulté : La distance et le dénivelé seront adaptés à la motivation du groupe.

Accessible à toute personne sans problème de mobilité.

Age minimum : 8 ans.

Horaire : de 19h30 à 1h00.

Lieu de départ : Rendez-vous devant l’hôtel du Chalet au Col de la Schlucht.

Tarif : Adulte : 120€ – Enfant : 60€ – Tribu (2 adultes+2enfants) 300€

Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état et du repas. Si votre pointure fait plus de 46, merci de nous l’indiquer lors de votre réservation.

Quelques conseils : Vêtements chauds et imperméables, gants, bonnets, eau, barres énergétiques, chaussures de marche ou bottes de neige.

Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel.

Rappel loi montagne : Entre le 1er novembre et le 31 mars, il est obligatoire d’équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des massifs montagneux.

Chiens interdits et porte-bébé non autorisé.

Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre.

Cette sortie raquettes est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées.

Col de la Schlucht

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster