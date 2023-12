Cet évènement est passé Veillées nordiques en Loire Forez Col de la Loge La Chambonie Catégories d’Évènement: La Chambonie

Loire Veillées nordiques en Loire Forez Col de la Loge La Chambonie, 24 février 2023, La Chambonie. La Chambonie Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-24 17:00:00

fin : 2023-02-24 Découvrez les monts du Forez au crépuscule au cours d’une veillée en raquettes, guidés par un accompagnateur de moyenne montagne.

Réservations en ligne uniquement..

Découvrez les monts du Forez au crépuscule au cours d’une veillée en raquettes, guidés par un accompagnateur de moyenne montagne.

Réservations en ligne uniquement. EUR.

Col de la Loge

La Chambonie 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Loire Forez Détails Catégories d’Évènement: La Chambonie, Loire Autres Code postal 42440 Lieu Col de la Loge Adresse Col de la Loge Ville La Chambonie Departement Loire Lieu Ville Col de la Loge La Chambonie Latitude 45.677041 Longitude 3.827362 latitude longitude 45.677041;3.827362

Col de la Loge La Chambonie Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chambonie/