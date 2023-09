Observation de la migration au col de la Croix de Millet Col de la Croix de Millet Jaujac Catégories d’Évènement: Ardèche

Jaujac Observation de la migration au col de la Croix de Millet Col de la Croix de Millet Jaujac, 30 septembre 2023, Jaujac. Observation de la migration au col de la Croix de Millet Samedi 30 septembre, 08h30 Col de la Croix de Millet Entrée libre Toute la journée de 08h30 à 12h, les bénévoles seront présents pour : le comptage des oiseaux migrateurs, initiation à la reconnaissance des cris des passereaux en vol.

Matériel pédagogique à disposition. Col de la Croix de Millet 07110 Prunet Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vivian.buscaglia@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T08:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

