Ouvertures d’archives inédites Col de La Chau Vassieux-en-Vercors, 18 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Par Julien Guillon

Des archives à ouvrir et à découvrir ensemble. Les documents seront commentés en direct. Historiens en herbe bienvenue !.

2023-07-18 15:30:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

Col de La Chau Mémorial de la Résistance en Vercors

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By Julien Guillon

Archives to open and discover together. Documents will be commented on live. Budding historians welcome!

Por Julien Guillon

Archivos para abrir y descubrir juntos. Los documentos se comentarán en directo. ¡Historiadores en ciernes bienvenidos!

Von Julien Guillon

Ein Archiv, das geöffnet und gemeinsam entdeckt werden soll. Die Dokumente werden live kommentiert. Angehende Historiker willkommen!

