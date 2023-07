JEP – VISITE COMMENTÉE DU CHAMP DE BATAILLE DE LA CHAPELOTTE Col de la Chapelotte Pierre-Percée, 12 juillet 2023, Pierre-Percée.

Pierre-Percée,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous au Col de la Chapelotte (Badonviller)

Le Col de la Chapelotte a été le théâtre de violents affrontements pendant la Première Guerre mondiale, à la limite entre plateau lorrain et massif des Vosges. Dans un ensemble de tranchées, équipements et abris bétonnés, les grottes naturelles de conglomérat furent également aménagées, destinées à la protection des combattants et aux postes de secours.

Réservée aux marcheurs : visite de 2h30 à 3h, bonne condition physique impérative, prévoir de bonnes chaussures de marche et lampe de poche

Sur réservation uniquement, 15 personnes max. Adultes

Col de la Chapelotte

Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Rendez-vous at the Col de la Chapelotte (Badonviller)

The Col de la Chapelotte was the scene of violent confrontations during the First World War, on the border between the Lorraine plateau and the Vosges mountains. In a set of trenches, equipment and concrete shelters, natural conglomerate caves were also built, intended for the protection of the combatants and the first aid posts.

For walkers only: visit from 2h30 to 3h, good physical condition imperative, bring good walking shoes and flashlight

By reservation only, 15 people max

Cita en el Col de la Chapelotte (Badonviller)

El Col de la Chapelotte fue escenario de violentos enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial, en la frontera entre la meseta de Lorena y el macizo de los Vosgos. En una serie de trincheras, equipamientos y refugios de hormigón, también se construyeron cuevas naturales de conglomerado para proteger a los soldados y proporcionar puestos de primeros auxilios.

Sólo para senderistas: visita de 2h30 a 3h, imprescindible buena condición física, llevar buen calzado para caminar y linterna

Sólo con reserva, máximo 15 personas

Treffpunkt: Col de la Chapelotte (Badonviller)

Der Col de la Chapelotte war während des Ersten Weltkriegs Schauplatz heftiger Kämpfe an der Grenze zwischen dem lothringischen Plateau und den Vogesen. In einem Komplex aus Schützengräben, Ausrüstungsgegenständen und betonierten Unterständen wurden auch natürliche Konglomerathöhlen angelegt, die zum Schutz der Kämpfer und als Rettungsposten dienten.

Nur für Wanderer: Besichtigung von 2,5 bis 3 Stunden, gute körperliche Verfassung zwingend erforderlich, gute Wanderschuhe und Taschenlampe mitbringen

Nur mit Reservierung, max. 15 Personen

