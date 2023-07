Visitez un champ de bataille de la Première Guerre Col de la Chapelotte Badonviller, 16 septembre 2023, Badonviller.

Visitez un champ de bataille de la Première Guerre 16 et 17 septembre Col de la Chapelotte Sur inscription à l’Office de Tourisme. 15 personnes maxi. Départ des visites : 9H, 13H45, 14H30. Bonne condition physique, chaussures de marche et vêtements adaptés au temps, chiens en laisse. Point de départ sur le parking du col de la Chapelotte.

Venez découvrir les vestiges des combats acharnés de 1915 à 1918 : tranchées, abris en béton, voies ferrées, téléphériques…

La guerre de 1914-1918 a laissé de profondes traces dans les Vosges. L’association Guerre-en-Vosges propose de découvrir le champ de bataille de la Chapelotte, longtemps oublié et le musée qui lui est largement consacré, le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918.

Le champ de bataille garde des traces profondes. Après la prise par les Allemands de la hauteur dite cote 542 qui domine le col, Français et Allemands s’y sont enterrés face à face pour quatre années, à une quinzaine de mètres les uns des autres. Les multiples bombardements y ont fait disparaître la forêt et une guerre souterraine de 30 mois y a fracturé le rocher jusqu’à plus de 70 mètres sous la surface et ouvert de multiples entonnoirs.

La visite du site vous permettra de découvrir les tranchées et abris des deux armées, les traces de la guerre de mines et de la logistique allemande.

Cette activité est réservée aux marcheurs : bonne condition physique impérative, prévoir de bonnes chaussures de marche et une lampe de poche.

La visite dure entre 2h30 et 3h.

Col de la Chapelotte 54540 Badonviller Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329412865 »}, {« type »: « email », « value »: « raon@vosges-portes-alsace.fr »}] Le Col de la Chapelotte a été le théâtre de violents affrontements pendant la Première Guerre mondiale, à la limite entre plateau lorrain et massif des Vosges. Dans un ensemble de tranchées, équipements et abris bétonnés, les grottes naturelles de conglomérat furent également aménagées. Elles étaient destinées à la protection des combattants et aux postes de secours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Guerre en Vosges