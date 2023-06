LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE : DÉCOUVERTE FAUNE ET FLORE Col de Finiels Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 23 août 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Accompagnés d’un guide du Parc national des Cévennes, vous apprendrez à observer et à protéger les richesses naturelles du sommet du Mont Lozère. Organisé dans le cadre du programme « levez le pied sur le Mont Lozère » (animations d’été gratuites pour….

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . EUR.

Col de Finiels

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Accompanied by a guide from the Parc national des Cévennes, you’ll learn how to observe and protect the natural riches of the summit of Mont Lozère. Organized as part of the « raise your foot on Mont Lozère » program (free summer activities for…

Acompañado por un guía del Parque Nacional de las Cevenas, aprenderá a observar y proteger las riquezas naturales de la cima del Monte Lozère. Organizado en el marco del programa « Mójate en el Monte Lozère » (actividades estivales gratuitas para…

In Begleitung eines Führers des Nationalparks der Cevennen lernen Sie, die Naturschätze auf dem Gipfel des Mont Lozère zu beobachten und zu schützen. Organisiert im Rahmen des Programms « levez le pied sur le Mont Lozère » (kostenlose Sommeranimationen für…

Mise à jour le 2023-06-24 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère