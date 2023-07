BALADE ARTISTIQUE COUCHER DE SOLEIL EN MUSIQUE – ALEXANDRE BURTIN ET LILA POUCET Col de Bonnecombe Les Hermaux, 30 août 2023, Les Hermaux.

Les Hermaux,Lozère

Balade au crépuscule au Lac de Salhiens proposée par le CPIE de Lozère et animée par Alexandre BURTIN, animateur pour Un rêve de Balbu’ et Lila POUCET, musicienne pour Musique en Corps…..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 20:30:00. EUR.

Col de Bonnecombe

Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie



Twilight walk at Lac de Salhiens proposed by CPIE de Lozère and led by Alexandre BURTIN, animator for Un rêve de Balbu’ and Lila POUCET, musician for Musique en Corps….

Paseo crepuscular por el lago de Salhiens propuesto por el CPIE de Lozère y animado por Alexandre BURTIN, animador de Un rêve de Balbu’ y Lila POUCET, músico de Musique en Corps….

Spaziergang in der Abenddämmerung am Lac de Salhiens, vorgeschlagen vom CPIE de Lozère und geleitet von Alexandre BURTIN, Animateur für Un rêve de Balbu’ und Lila POUCET, Musikerin für Musique en Corps….

