LES TOURBIÈRES DE BONNECOMBE EN MUSIQUE – ALEXANDRE BURTIN » UN RÊVE DE BALBU » Col de Bonnecombe Les Hermaux, 30 août 2023

Les Hermaux,Lozère

Alexandre BURTIN, animateur nature, vous donne rendez-vous au Col de Bonnecombe à 16h30 pour une marche d’environ 6km sans grandes difficultés pour découvrir plusieurs tourbières (leurs évolutions, leurs caractéristiques, les espèces,…) en duo avec….

2023-08-30

Col de Bonnecombe

Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie



Alexandre BURTIN, nature guide, will meet you at the Col de Bonnecombe at 4.30pm for a 6km walk of no great difficulty to discover several peat bogs (their evolution, characteristics, species…) in duo with…

Alexandre BURTIN, guía de naturaleza, le esperará en el Col de Bonnecombe a las 16:30 para un recorrido de 6 km sin grandes dificultades para descubrir varias turberas (su evolución, sus características, las especies…) en dúo con…

Alexandre BURTIN, Naturanimateur, trifft Sie um 16:30 Uhr am Col de Bonnecombe für eine Wanderung von ca. 6 km ohne große Schwierigkeiten, um mehrere Torfmoore (ihre Entwicklung, ihre Eigenschaften, die Arten,…) im Duett mit…

