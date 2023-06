RANDO NOCTURNE – COLETTE DELTOUR Col de Bonnecombe Les Hermaux, 16 juillet 2023, Les Hermaux.

Les Hermaux,Lozère

Sortez des sentiers battus, participez à la « Rando Nocturne » au départ du Col de Bonnecombe à 18h(rdv 15 minutes avant).

Prévoir : Chaussures de marches, vêtements appropriés, boissons.

Après l’effort le réconfort, au retour vous dégusterez une soupe….

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Col de Bonnecombe

Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie



Get off the beaten track and take part in the « Rando Nocturne » departing from the Col de Bonnecombe at 6pm (meeting point 15 minutes before).

Please bring : Walking shoes, appropriate clothing, drinks.

After the effort the comfort, on the way back you’ll enjoy a soup…

Salga de los caminos trillados y participe en el « Rando Nocturne » con salida desde el Col de Bonnecombe a las 18:00 (reunión 15 minutos antes).

Qué llevar Calzado para caminar, ropa adecuada y bebidas.

Tras el esfuerzo la comodidad, a la vuelta degustará una sopa…

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und nehmen Sie an der « Rando Nocturne » teil, die um 18 Uhr vom Col de Bonnecombe aus startet(Treffpunkt 15 Minuten vorher).

Mitzubringen sind: Wanderschuhe, angemessene Kleidung, Getränke.

Nach der Anstrengung folgt der Trost: Auf dem Rückweg werden Sie eine Suppe genießen…

