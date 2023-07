Les cratères de la lune Col d’Aubisque Eaux-Bonnes, 25 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Après le coucher de soleil, au premier quartier de lune, venez observer ses cratères et la galaxie, aux côtés de Guy Boisseau, climatologue autodidacte, qui vous met à disposition les télescopes et vous présentera ses observations du ciel et de la météo..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Col d’Aubisque

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After sunset, at the first quarter moon, come and observe its craters and the galaxy, alongside Guy Boisseau, a self-taught climatologist, who will provide you with telescopes and present his observations of the sky and weather.

Tras la puesta de sol, en el primer cuarto de luna, venga a observar sus cráteres y la galaxia, junto a Guy Boisseau, climatólogo autodidacta, que le proporcionará telescopios y le presentará sus observaciones del cielo y del tiempo.

Nach dem Sonnenuntergang, beim ersten Viertel des Mondes, beobachten Sie seine Krater und die Galaxie an der Seite von Guy Boisseau, einem autodidaktischen Klimatologen, der Ihnen die Teleskope zur Verfügung stellt und Ihnen seine Beobachtungen des Himmels und des Wetters vorstellt.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées