Découverte du ciel Col d’Aubisque, 18 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Au coucher du soleil, venez observer le ciel étoilé, les constellations, à l’œil nu et au télescope et découvrez la magie de l’univers !

Repli à Gourette en cas de mauvais temps et présentation du ciel à l’aide d’un logiciel !

Organisateur Eaux-Bonnes-Gourette Service animation – Inscription Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau (places limitées)..

2023-07-18

Col d’Aubisque

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At sunset, come and observe the starry sky and its constellations with your telescope and your naked eye, and discover the magic of the universe!

Withdrawal to Gourette in case of bad weather, and software presentation of the sky!

Organizers Eaux-Bonnes-Gourette Service animation – Registration Ossau Valley Tourist Office (places limited).

Al atardecer, venga a observar el cielo estrellado y las constelaciones con su telescopio y a simple vista, ¡y descubra la magia del universo!

Retirada a Gourette en caso de mal tiempo y ¡presentación del cielo por software!

Organizador Eaux-Bonnes-Gourette Servicio de animación – Inscripción Oficina de Turismo del Valle de Ossau (plazas limitadas).

Beobachten Sie bei Sonnenuntergang den Sternenhimmel und die Sternbilder mit bloßem Auge und Teleskop und entdecken Sie die Magie des Universums!

Bei schlechtem Wetter können Sie nach Gourette ausweichen und sich den Himmel mithilfe einer Software ansehen!

Organisator Eaux-Bonnes-Gourette Service animation – Anmeldung Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau (begrenzte Plätze).

