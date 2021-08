Fouchy Fouchy Bas-Rhin, Fouchy Col’ Attitude Fouchy Fouchy Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fouchy

Col’ Attitude Fouchy, 29 août 2021, Fouchy. Col’ Attitude 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Fouchy Bas-Rhin Fouchy EUR Venez profiter du col de Fouchy fermé à la circulation motorisée et réservées aux cyclistes. L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription, sans classement, sans départ et sans arrivée. Diverses animations tout le long du parcours pour toute la famille ! +33 3 88 58 91 65 Venez profiter du col de Fouchy fermé à la circulation motorisée et réservées aux cyclistes. L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription, sans classement, sans départ et sans arrivée. Diverses animations tout le long du parcours pour toute la famille ! dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Fouchy Autres Lieu Fouchy Adresse Ville Fouchy lieuville 48.32668#7.26987