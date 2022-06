Col attitude : col du Hundsruck Bitschwiller-lès-Thann, 4 septembre 2022, Bitschwiller-lès-Thann.

Col attitude : col du Hundsruck

Rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04 17:00:00

Bitschwiller-lès-Thann

Haut-Rhin

Bitschwiller-lès-Thann

Lancez-vous à l’assaut du Col du Hundsruck pour un parcours de 9km avec 390m de dénivelé au départ de Bitschwiller-lès-Thann ou 210m depuis Bourbach-le-Haut.

Le temps d’une journée, la route sera fermée à la circulation et réservée à tous ceux qui souhaitent gravir le col.

Situé dans le sud du Massif, sur la Route Joffre, 4 passages du Tour de France ont mis en lumière ce col très apprécié des cyclotouristes, relativement accessible, avec une montée régulière, des parties parfois exigeantes sans être pour autant insurmontables, et surtout une route de très bonne qualité et de belles épingles.

L’itinéraire alterne entre passages au cœur de la forêt vosgienne et points de vue panoramiques sur les villages, les vallées et les montagnes avoisinantes, dont le Grand-Ballon.

De nombreuses animations vous attendent sur le parcours : promenade avec des ânes, initiation à la sylvothérapie, jeux en bois, Wild Escape Game, initiation au trail, marché paysan, descente en trottinette tout-terrain, sortie accompagnée VTTAE, location de VTT et VTTAE, et bien d’autres…

Pas d’inscription préalable, pas de pression (pas de chrono), Col’Attitude c’est simplement l’occasion de se lancer un défi personnel et en toute sécurité ! A vos marques, prêts ? Pédalez !

Seul, entre amis ou en famille, venez relever le défi et gravir les cols Vosgiens en toute sécurité!

+33 3 89 37 96 20

