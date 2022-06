COL’ ATTITUDE A LA PLANCHE DES BELLES FILLES Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines Catégories d’évènement: Haute-Saône

2022-06-26 08:00:00 – 2022-06-26 12:00:00

En 2022, Col'Attitude, c'est 7 défis à relever au cours de l'été. Le premier sera l'ascension de La Planche des Belles Filles – Le temps d'une matinée, la route d'accès au site sera exceptionnellement fermée à la circulation et réservée aux cyclistes qui souhaitent réaliser l'ascension. Animations et petite restauration au départ Place de l'Hôtel de Ville à Plancher-les-Mines Distribution de goodies à l'arrivée au sommet de La Planche des Belles Filles. Bar-restaurant accessible. Location de vélos (à assistance électrique et musculaires) possible auprès de Ballons Comtois Évasion sur la zone de départ à Plancher-les-Mines (réservation conseillée au 06 03 88 73 01). La participation des enfants de moins de 14 ans à cet évènement est déconseillée compte-tenu du caractère très sélectif de cette ascension. Évènement gratuit, sans inscription, non chronométré. contact@ronchamptourisme.com +33 3 84 63 50 82 https://www.massif-des-vosges.fr/experiences/colattitude/

