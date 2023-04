Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Felanitx Catégories d’évènement: Felanitx

Migjorn

Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà, 7 mai 2023, Felanitx. Dimanche 7 mai, 10h30 Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Plaça Mossèn Cosme Bauçà, 11 07200 Felanitx Felanitx 07200 Migjorn Islas Baleares [{« type »: « phone », « value »: « +34608452977 »}, {« type »: « email », « value »: « fundaciocosmebauca@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:30:00+02:00 – 2023-05-07T12:30:00+02:00

2023-05-07T10:30:00+02:00 – 2023-05-07T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Felanitx, Migjorn Autres Lieu Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Adresse Plaça Mossèn Cosme Bauçà, 11 07200 Felanitx Ville Felanitx Departement Migjorn Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Felanitx

Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Felanitx Migjorn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felanitx/

Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà 2023-05-07 was last modified: by Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà 7 mai 2023 Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà Felanitx Felanitx

Felanitx Migjorn