**Bal Folk Costumé du S’Narreschiff** Thème: « Bonjour la Planète » avec les groupes: **Coincïdence** Le duo Coincïdence vous propose un répertoire bigarré à base de cistre, de violon, de Centre-France, de Suède et d’ailleurs. Les deux protagonistes se trouvent avoir le même nom de famille. C’est, bien naturellement, une coincïdence ! Eva Blickhan: violon Stefan Blickhan: cistre **Naragonia:** Pascale Rubens et Toon Van Mierlo n’ont pas leur pareil pour nous confectionner des petits plats musicaux de toute beauté, succulents à souhait, voluptueux et intimistes… Le duo fut fondé en 2003 lors du festival Andanças au Portugal. Depuis Naragonia a, en dehors de la Belgique, joué à plusieurs reprises dans toute l’Europe. La musique du groupe est constitué de compositions de Pascale et Toon et a enregistré jusqu’à présent 8 CDs. Leur impact a un profond retentissement sur le monde folk à travers l’Europe. Toon Van Mierlo: accordéon diatonique, cornemuse Pascale Rubens: accordéon diatonique Maarten Decombel: guitare, mandole [[http://naragonia.com/](http://naragonia.com/)](http://naragonia.com/) [[https://www.youtube.com/watch?v=l3Viro8GhGM&t=51s](https://www.youtube.com/watch?v=l3Viro8GhGM&t=51s)](https://www.youtube.com/watch?v=l3Viro8GhGM&t=51s) Stage accordéon diatonique avec Toon Van Mierlo. Détails du stage sur le site [[http://snarreschiff.fr/](http://snarreschiff.fr/)](http://snarreschiff.fr/) Pass sanitaire obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur

Entrée : 12,00 € / 8,00 € (réduit)

