Ineuil Cher Ineuil Phalène arts pluriels propose une exposition les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rdv. Perceptions croisées de 12 artistes plasticienn(e)s. Installation, vidéo, peinture, dessin, céramique, cration textiles…) Martine Vacher, Eric Veia, Anne Savary, David Roux, Claudine Roguet, Rémi Lainé, Marc-Michel Gabali, Christine Froelicher, Maxime Dezalleux, Delphine Dewachter, Maire-Laure Bourdeux, Alphonse Baglin, Catherine Autissier. Phalène arts pluriels propose une exposition les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rdv. Perceptions croisées de 12 artistes plasticienn(e)s. Installation, vidéo, peinture, dessin, céramique, cration textiles…) Martine Vacher, Eric Veia, Anne Savary, David Roux, Claudine Roguet, Rémi Lainé, +33 9 62 09 44 02 Phalène arts pluriels propose une exposition les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rdv. Perceptions croisées de 12 artistes plasticienn(e)s. Installation, vidéo, peinture, dessin, céramique, cration textiles…) Martine Vacher, Eric Veia, Anne Savary, David Roux, Claudine Roguet, Rémi Lainé, Marc-Michel Gabali, Christine Froelicher, Maxime Dezalleux, Delphine Dewachter, Maire-Laure Bourdeux, Alphonse Baglin, Catherine Autissier. ©cdcbgs

