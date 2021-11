Versailles Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles, Yvelines Coin lecture Tente devant l’Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**La bibliothèque de l’Heure Joyeuse met à disposition ses collections le temps d’une pause lecture.** Prenez un livre. Détente, conseils lecture et découvertes seront à l’honneur dans cet espace. Atelier Tente devant l’Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:30:00

