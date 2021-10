Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire COIN DE RUE – MUSIQUE DU MONDE ET CHANSON FRANÇAISE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire

COIN DE RUE – MUSIQUE DU MONDE ET CHANSON FRANÇAISE Saint-Georges-sur-Loire, 7 novembre 2021, Saint-Georges-sur-Loire. COIN DE RUE – MUSIQUE DU MONDE ET CHANSON FRANÇAISE 2021-11-07 – 2021-11-07 Salle Plantagenêt Place Plantagenêt

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire Patricia et Henri vous invitent au rendez-vous de Pat et H, ce petit coin de musique qu’ils préparent ensemble depuis deux ans, en explorant la musique du monde et la chanson française pour en extraire tout ce qui va vous faire vibrer, danser et même chanter ! Entrée libre

Pot de convivialité à l’issue de l’événement Venez assister au concert de musique du monde et de chanson française à Saint Georges sur Loire ! +33 2 41 72 14 80 Patricia et Henri vous invitent au rendez-vous de Pat et H, ce petit coin de musique qu’ils préparent ensemble depuis deux ans, en explorant la musique du monde et la chanson française pour en extraire tout ce qui va vous faire vibrer, danser et même chanter ! Entrée libre

Pot de convivialité à l’issue de l’événement dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire Autres Lieu Saint-Georges-sur-Loire Adresse Salle Plantagenêt Place Plantagenêt Ville Saint-Georges-sur-Loire lieuville 47.4094#-0.76415