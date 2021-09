COIN D’ART FABIENNE LAHEURTE / NICHOLAS POULLIS Olonzac, 25 septembre 2021, Olonzac.

COIN D’ART FABIENNE LAHEURTE / NICHOLAS POULLIS 2021-09-25 09:30:00 – 2021-10-19 12:00:00

Olonzac Hérault Olonzac

Fabienne Laheurte est bien connue des habitués de la galerie du Coin d’Art pour y avoir déjà exposé en 2015 et en 2018. Elle nous livre aujourd’hui une facette moins connue de son travail : la sculpture. Voici ce qu’elle nous en dit : « Car nous venons tous du pays de notre enfance.

Scientifique de formation, je me consacre totalement à mon travail de céramiste depuis 2007 en tant qu’artisan d’art inscrit à la chambre des métiers de l’Aude. Je suis adhérent Ateliers d’Art de France. Dans mon atelier Narbonnais je travaille librement le grès mais aussi la faïence pour créer des pièces uniques ou de très petites séries. J’ai fait de nombreuses expositions et je travaille beaucoup avec les galeries d’art.

En 2011 j’avais choisi de suivre une formation de deux semaines au sein du Pottery Workshop de Jingdezhen. A ce moment-là, j’ai pu appréhender quelques techniques des ateliers porcelaine de cette fabuleuse capitale, moulage, gravure, décor au pinceau, cloisonné, décalcomanies … J’ai réutilisé ces techniques souvent, me les appropriant sur mon grès. A la suite de ce séjour, à partir de photographies prises lors de mes voyages en Asie, j’ai aussi entamé une longue série de portraits d’enfants sous forme de bustes de petites filles, chacune portant un détail particulier dans les cheveux, sur les vêtements, comme un témoignage culturel ou intime. Le lien entre l’enfant et sa culture. Ce travail me

poursuit encore. »

Nicholas Poullis a été tellement apprécié lors de son exposition du mois d’aout 2021, qu’il revient pour une deuxième expo, cette fois inspirée par d’autres lieux, mais aussi par le Languedoc qu’il affectionne.

Rappelons qu’il est né en 1974 en Grande-Bretagne ; il est bien connu en Languedoc où il a été le peintre officiel de l’office de tourisme de Val d’Hérault ( 2016 et 2017), il a participé à de nombreuses expositions avec succès et a été lauréat de nombreux prix artistiques en Angleterre.

Les œuvres de Nicholas peuvent être vues entre autres dans les collections du Collège St Johns à l’Université de Cambridge, des Anciens Officiers de la Royal Air Force, de l’Automobile Club Royal, de l’Office de Tourisme de Pézenas et dans de nombreuses collections privées.

Nicholas Poullis écrit : « Peindre en extérieur est un choix qui m’oblige à réaliser chaque aquarelle d’une traite et avec une très grande précision. Il n’y a pas de place pour l’erreur. De plus, l’intensité et l’angle de la lumière ne cessent de changer et m’obligent à travailler rapidement en gardant toujours à l’esprit le rendu final que je souhaite obtenir. Bien que mes aquarelles soient réalistes, je vais volontairement omettre certains détails afin

de mettre en avant ce que j’ai choisi de montrer au spectateur. »

Journée portes ouvertes le samedi 25 septembre de 10h à 17h.

Une exposition double, d’une part Fabienne Laheurte est bien connue des habitués de la galerie du Coin d’Art pour y avoir déjà exposé en 2015 et en 2018. Elle nous livre aujourd’hui une facette moins connue de son travail : la sculpture et d’autre part l’artiste peintre Nicholas Poullis .

La rencontre entre les œuvres de ces deux artistes ne peut s’avérer que stimulante.

lecoindart@gmail.com http://www.lecoindart.wordpress.com/

Tricia Parker

dernière mise à jour : 2021-09-15 par