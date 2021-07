Marseille Marseille 13055, Marseille Coiffure Beauté Méditerranée Marseille Marseille Catégories d’évènement: 13055

Coiffure Beauté Méditerranée Marseille, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Marseille. Coiffure Beauté Méditerranée 2021-10-17 19:00:00 – 2021-10-17 19:00:00 Parc Chanot Le Palais des Congrès

Marseille 13055 Les plus belles marques du secteur coiffure : Aveda, Dyson, Wella Professionnals, Eugène Perma, Planity, FlexyBeauty, Davines, Jacques Seban Professionnel…

Avec les meilleurs experts et artistes coiffeurs : Stéphane Amaru, Ludovic Géhéniaux, Patrick Lagré… Des exposants de qualité, un programme de shows, workshows et formations incontournables dédiés aux professionnels de la coiffure. http://www.coiffurebeaute.net/

