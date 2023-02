Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent Coifffard Échillais Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Échillais

Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent Coifffard, 27 mars 2023, Échillais. Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent 27 – 30 mars Coifffard Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent Coifffard 3 rue du Marais du Sud 7620 ECHILLAIS Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dans une ambiance conviviale, je vous propose de découvrir mon univers et mes créations inspirées et uniques de broderies au fil d’or, d’argent de coton et de perles. Dans un premier temps, je vous montrerais le matériel et les accessoires pour embellir les broderies, ainsi que le savoir-faire d’excellence hérité du lycée Gilles Jamain de Rochefort et reconnu dans le titre de meilleure ouvrière de France [15 mn]

Puis, vous apprendrez à réaliser un motif simple (étoile, petite fleur…) au fil d’or et d’argent [45 mn]

Enfin, nous échangerons sur ce que vous avez réalisé et appris du geste [15 mn]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T08:30:00+02:00

2023-03-30T17:30:00+02:00 Tableaux d’une feuille de Ginkgo biloba Brodée au fil d’or

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Échillais Autres Lieu Coifffard Adresse 3 rue du Marais du Sud 7620 ECHILLAIS Ville Échillais lieuville Coifffard Échillais Departement Charente-Maritime

Coifffard Échillais Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echillais/

Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent Coifffard 2023-03-27 was last modified: by Découvert de la Broderie au fil d’or et d’argent Coifffard Coifffard 27 mars 2023 Coifffard Échillais Échillais

Échillais Charente-Maritime