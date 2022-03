Coiffes et costumes du Léon Plourin Plourin Catégories d’évènement: Finistère

Plourin

Coiffes et costumes du Léon Salle Kan Lévenez Place An ty Kear Plourin

2022-04-02 – 2022-04-03 Salle Kan Lévenez Place An ty Kear

Plourin Finistère

Exposition de coiffes et costumes du Léon, brodeuse, généalogie, photos, film – Association Tenzoriou Ploerin lestresorsdeplourin@gmail.com

