Cohabiter ou pas avec les indésirables ?

2022-06-05 – 2022-06-05 Comment diminuer une population d’espèces animales et/ou végétales indésirables dans son jardin ? Méthodes douces, respectueuses du vivant vous seront proposées.

A partir de 12 ans

Animé par la Société d’Horticulture de Touraine (SHOT) Comment diminuer une population d’espèces animales et/ou végétales indésirables dans son jardin ? Méthodes douces, respectueuses du vivant vous seront proposées.

