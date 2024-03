Cohabiter avec les chiens de protections conférence #RDVduParc Trets, samedi 6 avril 2024.

Les patoux qui sont ces chiens de protections? Et comment les appréhender?

Cette conférence vous plongera dans la réalité du métier de berger avec le témoignage d’Alban.

Eleveur-berger; Alban voustémoignera de sa pratique de l’élevage et la façon dont il protège son troupeau du loup.

Vous découvrirez notamment le rôle et le

comportement des chiens de protection,

les bons réflexes à adopter face à eux et les actions mises en place pour aider les éleveurs à se protéger contre la prédation.. Accompagné d’Alaric et Thierry, du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, et Alice du CERPAM, ils répondront à toutes vos interrogations.



✳️ Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc, retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

