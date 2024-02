COHABITER AVEC LES ARBRES Square Thibaud La Bernerie-en-Retz, vendredi 1 mars 2024.

COHABITER AVEC LES ARBRES Square Thibaud La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La place de l’arbre dans nos paysages est un sujet majeur aujourd’hui, qu’il soit dans l’espace public ou dans nos jardins.

Ainsi, la mairie de la Bernerie organise le vendredi 1er mars une conférence autour des enjeux liés à la place de l’arbre dans nos jardins. Ce sera aussi l’occasion de présenter le travail de la municipalité sur ce sujet.

La conférence, cohabiter avec les arbres, concevoir son jardin avec l’arbre sera animée par Anne Gonthier, paysagiste au CAUE 44, et Emmanuel Gouy, paysagiste-arboriste (les jardins de demain). Les deux intervenants répondront également à toutes vos questions et interrogations.

Souvent présent avant nous, la lente croissance de l’arbre en fait un patrimoine commun et structure nos paysages. Son rôle est également essentiel dans la régulation du climat et donc dans le confort et l’équilibre à l’échelle d’un territoire, d’une ville, d’un jardin individuel. Les arbres ont cependant besoin d’être respectés dans leur espace vital et d’être adaptés à leur emplacement pour remplir toutes leurs fonctions.

Comment leur laisser une juste place dans nos jardins ?

Quelles sont les règles à connaître ?

Comment s’appuyer sur les nombreux services qu’ils nous rendent pour concevoir un jardin résilient et bénéfique à notre propre écosystème ?

En parallèle de la conférence, une exposition du CAUE 44 paysages perçus : paysages de Loire Atlantique sera installée à la Maison Magrès du 29 février au 2 mars (10h-12h et 15h-17h)

Conférence le vendredi 1er mars à 18 heures, Maison Magrès (square Thibaud). Entrée Libre.

Renseignements : thomas.drapeaud@mairie-labernerie.fr

