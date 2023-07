Cohabiter à GoodPlanet Fondation Goodplanet Paris, 8 avril 2023, Paris.

Du samedi 08 avril 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les espaces extérieurs du parc de 3,5 hectares qui entourent le Château du Domaine de Longchamp accueillent « COHABITER. Une exposition du Prix de Photographie Environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco ». 57 tirages de photographes internationaux offrent un regard sublimé sur la faune et la flore du monde entier. A travers un parcours en trois étapes : une incroyable diversité, un monde fragile et enfin des raisons d’espérer, les visiteurs prennent conscience de la beauté et de la vulnérabilité du monde vivant.

Le Prix de Photographie Environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco a été créé en 2021, à l’occasion de son quinzième anniversaire, et récompense les photographes qui mettent leur créativité au service de la sensibilisation à la protection de l’environnement. Il a pour double objectif de célébrer l’incroyable beauté de notre planète et de mettre en lumière les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

L’art photographique, avec son langage immédiat et universel, représente un formidable vecteur de sensibilisation. Il renforce, de manière vertueuse, le processus de prise de conscience des grands enjeux environnementaux, tels que la biodiversité, le climat et l’océan.

Fondation Goodplanet 1 Carrefour de Longchamp 75016 Paris

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/

Gabriel Barathieu Fish Bank