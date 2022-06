Cohabitation, exposition de céramique, Alice Toumit Granville, 25 juillet 2022, Granville.

Cohabitation, exposition de céramique, Alice Toumit

Place Cambernon Granville Manche

2022-07-25 – 2022-07-31

Granville

Manche

Depuis une dizaine d’années, Alice Toumit explore la part primitive, voire l’animalité qui sommeille en chacun de nous (…).

Depuis quelque temps, son installation dans le bocage normand inspire le travail de l’artiste qui témoigne d’une relation contemplative et inclusive au site qu’elle a choisi comme lieu de vie(…). Lors de ses promenades dans le bois voisin, elle prélève des éléments naturels – troncs d’arbres, branchages, feuillages – qu’elle rapporte à l’atelier et qui deviennent le point de départ d’une série de sculptures réunies sous le titre de « Végétal/Cohabitation ».

De cohabitation, il est en effet question à de multiples niveaux : cohabitation entre éléments extraits de la nature et formes modelées, mais aussi insertion de certaines pièces au sein même du milieu naturel, enfin, d’un point de vue plus narratif et sous-jacent, s’exprime la cohabitation entre l’homme et la nature.

L’artiste traite de différentes façons les morceaux de nature qu’elle collecte. Ainsi, ceux-ci seront-ils parfois intégrés directement aux pièces en tant que composants à part entière, tandis qu’ils serviront de modèles pour une représentation à l’identique dans d’autres cas (…).

La pratique intime du matériau terre et la recherche sur la forme sont dans tous les cas portés par un travail de modelage qui est central dans cette démarche. L’artiste se laisse librement inspirer par des formes archaïques, primitives et sensibles. Elle intervient de façon minimale pour sublimer une forme, un volume(…).

Alors que nous passons de plus en plus de temps devant nos divers écrans dans une forme d’immersion désincarnée, Alice Toumit s’attarde sur un pied, une main – souvent les siens -, qu’elle traite de façon primitive et qui trouveront place au sein d’installations réunissant plusieurs pièces. Enfin, comment ne pas voir dans cette cohabitation une préoccupation de l’artiste sur la façon dont nous faisons usage de notre planète et sur l’avenir que nous nous y réservons ?

© texte Claire Tangy.

