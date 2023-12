Venez rencontrer ADECCO ! Cogolin Venez rencontrer ADECCO ! Cogolin, 27 décembre 2023, . Venez rencontrer ADECCO ! Mercredi 27 décembre, 10h30 Cogolin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T11:30:00+01:00 Venez découvrir les opportunités d’emploi proposées par l’agence d’emploi ADECCO : espaces verts, commerce, bâtiment, administratif et bien d’autres encore ! Ou bien venez simplement prendre des informations ! Présentez-vous à notre agence, au stand ADECCO , entre 10h30 et 11h30 muni(e) de votre CV. Entretien individuel de 10 à 15 minutes. Cogolin 83310 Cogolin [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/187625 »}] Job dating #TousMobilisés Détails Autres Lieu Cogolin Adresse 83310 Cogolin Lieu Ville Cogolin Latitude 43.255383 Longitude 6.532901 latitude longitude 43.255383;6.532901

