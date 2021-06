Cogny Cogny Cogny, Rhône Cogny histoires et patrimoines Cogny Cogny Catégories d’évènement: Cogny

Cogny histoires et patrimoines Cogny, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Cogny. Cogny histoires et patrimoines 2021-07-04 10:00:00 – 2021-07-04 11:30:00 Rue Mont Saint-Guibert Parvis de l’église

Cogny Rhône EUR 12 12 La visite de Cogny nous permet de nous plonger dans la vie quotidienne passée et présente à travers son patrimoine et les histoires qui y sont associées. Venez et appréciez la douceur de vivre en Beaujolais. contact@petragaia.fr +33 6 45 50 92 43 http://www.petragaia.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

