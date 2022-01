Sélection de restaurants du Guide MICHELIN France 2022 présentée depuis le territoire de Cognac Mairie, 22 mars 2022 08:00, Cognac.

Le Guide MICHELIN France dévoilera son prochain millésime le 22 mars 2022 depuis le territoire de Cognac

Le Guide MICHELIN France dévoilera son prochain millésime le 22 mars 2022 depuis le territoire de Cognac. Il s’agira de la toute première Cérémonie des Etoiles organisée en région. Portés par une dynamique collective, le Guide MICHELIN et les collectivités territoriales se mobilisent pour la création de cet évènement inédit. La France compte de nombreuses marques qui résonnent dans l’esprit et le cœur des voyageurs internationaux. Cognac et le Guide MICHELIN en font partie.

La filière Cognac est partenaire de l’événement via le BNIC et quatre maisons de Cognac (Courvoisier, Hennessy, Martell et Rémy Martin).

Photo : Gabriel Chatenet

Mairie 68 Boulevard Denfert-Rochereau 16100 Cognac Vieux Cognac Charente

mardi 22 mars – 08h00 à 18h00