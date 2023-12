Histoires de Noël pour bébés lecteurs Cognac-la-Forêt, 18 décembre 2023 10:00, Cognac-la-Forêt.

Cognac-la-Forêt,Haute-Vienne

Lectures et des mises en scènes d’histoires pour favoriser l’éveil aux livres des tout-petits. Pour les 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte..

2023-12-18 fin : 2023-12-18 . .

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Readings and staged stories to help toddlers get to grips with books. For 0-3 year olds accompanied by an adult.

Lecturas y escenificación de cuentos para ayudar a los más pequeños a familiarizarse con los libros. Para niños de 0 a 3 años acompañados de un adulto.

Vorlesen und Inszenierung von Geschichten, um das Interesse der Kleinsten an Büchern zu wecken. Für 0- bis 3-Jährige in Begleitung eines Erwachsenen.

