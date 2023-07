Concert au marché fermier: Valsaviris Cognac-la-Forêt, 6 juillet 2023, Cognac-la-Forêt.

Cognac-la-Forêt,Haute-Vienne

Lors du marché fermier semi nocturne de Cognac la Forêt ce jeudi 6 juillet vous profiterez d’un concert du groupe « Valsaviris » qui « vous invite à faire frissonner vos feuilles d’un vent mélodique, à réchauffer, décoller vos racines pour mieux faire vibrer un parquet endiablé de bonne humeur ! Tant par l’écoute de nos musiques traditionnelles et néo traditionnelles que par la danse, nous vous proposons de découvrir un univers souvent méconnu mais toujours surprenant par son évolution et sa recherche de renouveau. ».

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the Cognac la Forêt semi-nightly farmers’ market this Thursday, July 6, you’ll enjoy a concert by the group « Valsaviris », who « invite you to rustle your leaves in a melodic breeze, to warm up and loosen your roots, the better to vibrate to a floor full of good humor! Whether listening to our traditional and neo-traditional music or dancing, we invite you to discover a world that is often little-known, but always surprising in its evolution and quest for renewal. »

El jueves 6 de julio, en el mercado semi-noche de Cognac la Forêt, podrá disfrutar del concierto del grupo Valsaviris, que « le invita a mover las hojas con una brisa melódica, a calentarse y a aflojar las raíces, ¡para hacer vibrar una pista llena de buen humor! Escuchando nuestra música tradicional y neotradicional y bailando, le invitamos a descubrir un mundo a menudo poco conocido, pero siempre sorprendente en su evolución y su búsqueda de renovación »

Während des halbnächtlichen Bauernmarktes in Cognac la Forêt am Donnerstag, den 6. Juli, werden Sie von einem Konzert der Gruppe « Valsaviris » profitieren, die « Sie dazu einlädt, Ihre Blätter von einem melodischen Wind kribbeln zu lassen, Ihre Wurzeln zu erwärmen und abzuheben, um besser ein wildes Parkett voller guter Laune vibrieren zu lassen! Sowohl durch das Hören unserer traditionellen und neotraditionellen Musik als auch durch den Tanz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Welt zu entdecken, die oft verkannt wird, aber durch ihre Entwicklung und ihr Streben nach Erneuerung immer wieder überrascht. »

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Ouest Limousin