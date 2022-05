Cognac Blues Passions 2022 Jardin Public Cognac Catégories d’évènement: Charente

Cognac

Cognac Blues Passions 2022 Jardin Public, 6 juillet 2022, Cognac. Cognac Blues Passions 2022

du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet à Jardin Public

Depuis 1994, le festival Cognac Blues Passions fait la part belle aux musiques afro-américaines. Chaque année début juillet, les artistes se produisent pendant 5 jours, en ouverture à Jarnac, puis en différents lieux de la ville de Cognac et particulièrement en son cœur, au jardin public, qui offre aux festivaliers un environnement convivial pour profiter pleinement des concerts, des espaces de détente, dans un site naturel entièrement dédié au confort des festivaliers et propice au partage. Retrouvez pour cette 29ème édition, du 06 au 10 juillet 2022, des artistes de talent : Simple Minds, Francis Cabrel, Rodrigo Y Gabriela, Ben Harper & The Innocent Criminals, Lilly Wood & The Prick, Liam Gallagher, Gérard Lanvin, Larkin Poe et bien d’autres. Cognac Blues Passions fête sa 29ème édition du 06 au 10 juillet 2022 ! Jardin Public 70 boulevard Denfert Rochereau Cognac Vieux Cognac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T18:30:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T09:30:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T09:30:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T09:30:00 2022-07-10T23:59:00

