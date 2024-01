Bourse d’échange auto-moto Espace 3000 Cognac, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

Le Retro Mobile Club Cognaçais organise sa 37e bourse d’échanges autos, motos, pièces, accessoires, miniatures, vêtements d’époque et jouets.

Une bourse d’échange à la fois dans une surface couverte et en extérieur. Buvette et restauration sur place.

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine chamuzeau.brino@bbox.fr



