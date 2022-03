Coffre ouvert : rallye urbain sud Bourgogne Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Mâcon Saône-et-Loire Des aventures mémorables entre amis ou en famille les samedis après-midi.

Les animations Ludicaches célèbrent les trésors cachés de la ville de Mâcon par 2 parcours immersifs toujours chargés de fun et de sourire.

Vous êtes agés de 10 à 18 ans, alors vous pouvez aussi participer au concours appelé “Le parcours des vainqueurs” mais sur inscription uniquement et gratuitement. Vous devrez créer votre propre jeu de piste. Le gagnant repartira avec une récompense pour la finale. https://www.billetweb.fr/geocaching-coffre-ouvert-rallye-sud-bourgogne Des aventures mémorables entre amis ou en famille les samedis après-midi.

