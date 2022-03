Coffre ouvert : rallye urbain sud Bourgogne Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Mâcon Saône-et-Loire Des aventures mémorables entre amis ou en famille tous les samedis.

Les animations Ludicaches célèbrent les trésors cachés de la ville de Mâcon par 2 parcours immersifs toujours chargés de fun et de sourire, les samedis matins place de la baille mais aussi les samedis après-midis place Gardon. Des aventures mémorables entre amis ou en famille tous les samedis.

